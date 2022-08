Oud-PSV’er Tijn Daverveld gaat naar club op het vijfde niveau van België

Daverveld was op zoek naar een nieuwe club nadat zijn contract bij AEL Limassol voor de zomer in onderling overleg werd ontbonden. Voor de verdediger is Wezel Sport, waar hij zondag debuteerde in het bekerduel met Eendracht Aalst, zijn vijfde club. Hij begon bij De Willy’s, stapte in de jeugd over naar UDI’19 en debuteerde bij (Jong) PSV in het profvoetbal.