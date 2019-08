Oud-spelers JVC boos: betaling blijft uit

Nu de uiterste deadline in de spelerscontracten - 1 september - nadert, overweegt de spelersgroep van vorig seizoen hulp van buitenaf in te schakelen. De voetballers hebben contact opgenomen met de spelersvakbond VVCS en voetbalbond KNVB en overwegen juridische stappen. De betalingen moeten komen van een aparte stichting, niet van de vereniging JVC Cuijk. Veel sponsors hebben zich teruggetrokken uit die stichting, nu de club niet meer op hoog niveau actief is met het eerste elftal. De leden besloten vorig seizoen te stoppen met topvoetbal, omdat de vereniging met financiële problemen kampte. JVC speelde in de derde divisie, het op een na hoogste amateurniveau.

Sponsors

JVC-voorzitter Ton van Elk de Freese erkent de betalingsproblemen. ,,Omdat we niet meer op hoog niveau actief zijn (het derdedivisieteam werd voor een groot deel bekostigd vanuit de stichting, GD) betalen sponsors niet meer, of trekken ze zich terug”, zegt Van Elk de Freese, die bij de stichting penningmeester is. ,,Van een kale kip vallen geen veren te plukken.”

Dat zet kwaad bloed bij de voormalige spelersgroep, waarvan een groot deel inmiddels elders voetbalt. JVC zou aan de totale selectie nog minimaal 20.000 euro moeten betalen voor 1 september. ,,We zijn aan het lijntje gehouden”, zegt voormalig aanvoerder Jurre Grotenhuis. ,,We hebben maanden doorgespeeld zonder betaald te krijgen, dat is oneerlijk.”

Lenen

De verdediger, nu spelend voor eersteklasser Alverna in Wijchen, doet het woord namens de selectie. Hij voerde ook gesprekken met JVC over de achterstallige betalingen. ,,Elke keer is ons gezegd dat het goed zou komen, maar onlangs kregen we opeens de mededeling dat we niks betaald krijgen. Sommige jongens hebben rekening gehouden met deze inkomsten en nu bijvoorbeeld geld moeten lenen bij hun ouders. Dat maakt de situatie vervelend.”

Grotenhuis heeft al contact gehad met de VVCS en de KNVB, zegt hij. Juridische stappen behoren tot de mogelijkheden. ,,Maar liever komen we er alsnog uit met de club. Al wordt dat scenario steeds onwaarschijnlijker.”

Sommige spelers krijgen nog van vier onbetaalde maanden geld, bij andere voetballers gaat het om vijf. Spelers betalen en contracten afsluiten, is in de derde divisie gebruikelijk. Het onder contract hebben van voetballers was vorig seizoen zelfs een van de licentie-eisen van voetbalbond KNVB (minimaal drie contractspelers) om te mogen voetballen in die competitie.