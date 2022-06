Promotiedroom Achates spat uiteen, Hapse Boys blijft in leven na penaltyreeks

Achates-aanvoerder Damien Matulessy schudde meteen na het laatste fluitsignaal de hand van zijn tegenstanders. Hoewel bij hem - net als bij zijn teamgenoten - de teleurstelling van het gezicht af te lezen viel, was er ook duidelijk al acceptatie over dat wat zojuist gebeurd was. De ploeg uit Vlierden was voetballend simpelweg beter geweest. Fysiek sterker ook, en slimmer.