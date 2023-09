Rommelig duel in drukkend warmehal deert handbalsters MHV niet

In de eerste uitwedstrijd van het nieuwe seizoen in de eerste divisie hadden de handbalsters van MHV’81 de nodige moeite met BFC. In het Limburgse Beek werd het, na een 12-16 ruststand, wel 32-29 voor de ploeg uit Mill.

MHV-coach Lara Gommans sprak over een rommelig duel. ,,De voorbereiding was al rommelig omdat de wedstrijd voor ons uitliep, waardoor we te weinig tijd hadden voor een goede warming-up. We hadden gedoe met de bal, die een paar keer vervangen moest worden. Ook was het drukkend warm in de hal, waardoor de grip op de bal minder werd. En dat leidde weer tot onnodig balverlies.”

Ondanks die ongemakken kreeg MHV al vrij snel controle over de wedstrijd. ,,Gelukkig hebben we ons niet laten beïnvloeden door dat gerommel”, zei de Millse handbaltrainer. ,,Het eerste kwartier keken we nog wel tegen een achterstand aan. Daarna kregen we meer grip op het duel en kwamen we met een doelpunt of drie, vier voor. Dat is eigenlijk de hele wedstrijd zo gebleven.”

In het laatste kwartier kreeg MHV het verdedigend wat makkelijker, omdat BFC’s sterkste aanvalster het speelveld geblesseerd moest verlaten. Gommans: ,,Je weet natuurlijk niet of het anders was gelopen, maar het uitvallen van die speelster was zeker van invloed op het spel van BFC.”

Gommans was blij met de zege. ,,We hebben iedereen weer kunnen laten spelen. Bovendien hebben Fortissimo en VOC 2 al punten laten liggen. Dat zijn toch de twee grootste concurrenten voor het kampioenschap.”