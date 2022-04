Rood op het wedstrijdformulier, maar matchwinnaar Gerrits heeft geen kaart gekregen

Sambeek viert winst periodeti­tel met feest en snipperda­gen

SAMBEEK - Van een veldinvasie in Holthees, donderdagavond, tot een lunch in Boxmeer en een tentfeest in eigen dorp een etmaal later. De voetballers van vijfdeklasser Sambeek hebben de winst van de tweede periodetitel uitgebreid gevierd.

16 april