Sambekenaar Bram Jacobs hoopt na verprutste titel nog altijd op promotie met Gemert: ‘Het ligt echt niet aan de druk’

Vianen Vooruit schrijft zelf het doemscena­rio en daalt af naar derde klasse

UDENHOUT - Spelers van Vianen Vooruit zitten maandagmiddag met het hoofd in hun handen op het kunstgras. Sommigen zoeken meteen de kleedkamer op. Een enkeling houdt het niet droog na de nederlaag tegen SVSSS (4-3) in Udenhout. Directe degradatie uit de tweede klasse F is een feit.

6 juni