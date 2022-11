SES zet verrassende monsterscore neer bij Achates, Volharding boekt eindelijk zege in Limburg

Achates stond voor het duel op de vierde plek, vijf plaatsen hoger dan de tegenstander. Het verschil in punten (13 om 11) was wel klein en het verschil in kwaliteit op het veld groot. Alles wat SES aanraakte, veranderde in goud en verdedigend hield de ploeg zich makkelijk staande tegen een machteloos Achates.

Han Rijkers opende het doelpuntenfestijn, via Plom Bens, Wout van Lanen en Melvin van den Elzen liep de uitploeg verder uit. De doelpunten vielen na snelle omschakelmomenten na balverlies van Achates. Na rust schoof Tieme Kuppen binnen uit een corner en was de toon dus direct weer gezet. De pas 17-jarige Wessel Thelosen deelde mee in de feestvreugde, Rijkers scoorde opnieuw en ook invaller Jasper Nooijen kwam op het scoreformulier.

Eerste klasse

Volharding is er eindelijk in geslaagd om een duel in Limburg te winnen. Na uitwedstrijden in de eerste klasse C tegen De Ster in Stein (5-1), Minor in Nuth (1-0) en Schaesberg in Landgraaf (0-0) sloeg de ploeg toe bij Susteren: 2-3.