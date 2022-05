‘Simpele’ Porsche blijkt voor Rik Breukers net zo leuk als topracewagen

Hij won een gouden Rolex. Als Rik Breukers probeert uit te leggen wat zijn twee zeges in de 24-uursrace van Daytona (Verenigde Staten) betekenen in de mondiale autosport, vat de 23-jarige coureur uit Ven-Zelderheide het zo maar even samen. Zonder op te scheppen overigens. Dat hij in 2018 en 2019 als ‘broekie’ voor meer dan 100.000 toeschouwers deze Amerikaanse langeafstandswedstrijd won, zegt veel over zijn kwaliteiten. ,,Le Mans is de grootste race ter wereld, maar deze komt er maar net onder”, vertelt de Limburger.