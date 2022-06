Sparta heeft te weinig kantinepersoneel: Hapse Boys speelt finale nu in Zuid-Limburg

Sambeke­naar Bram Jacobs hoopt na verprutste titel nog altijd op promotie met Gemert: ‘Het ligt echt niet aan de druk’

HOORN - Weg is de titel, de geschiedschrijving met Gemert. Bram Jacobs beseft dat maar al te goed. Toch is bij de Sambekenaar geen plaats voor teleurstelling. Hij wil via de play-offs de tweede divisie in.

8 juni