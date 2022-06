Spetterend slot MHV bij afscheid trainersduo Van den Akker/De Gier

Van den Akker en De Gier zijn al bijna twee decennia kind van de club, vóór hun trainerschap als spelers van het eerste mannenteam. Met die ploeg promoveerden ze ooit op een haar na naar de eredivisie. Na de zege in hun laatste wedstrijd als coach (37-30 tegen E&O uit Emmen) hadden ze met MHV het hoogste landelijke niveau kunnen bereiken.

Geen promotie

,,Maar de club had al besloten om die promotie te laten schieten”, sprak De Gier. ,,Het is nog te vroeg voor deze ploeg. Daar staan we helemaal achter, maar promotie naar de eredivisie was wel heel speciaal geweest.”

MHV zal als derde of vierde eindigen in de eerste divisie. Doordat de eerste twee ploegen reserves zijn van eredivisionisten, levert die positie een direct ticket op. De goede klassering had MHV te danken aan een ijzersterke thuiswedstrijd tegen E&O, dat ook nog kans had op promotie.

Volledig scherm De afscheidnemende coaches van MHV: Bas de Gier (links) en Rob van den Akker. © Theo Peeters

Vooral aanvallend liep het als een trein bij de thuisploeg, waarvoor ook spelers Jara Jacobs, Marijn Weren en Talitha Maas hun laatste wedstrijd speelden.

,,Onze beste wedstrijd van dit seizoen”, zei De Gier trots. ,,Dat maakt zo’n afscheid mooi. Het was sowieso bijzonder. Onze kinderen waren er in shirts van de club om mee het veld op te lopen en na afloop werden mooie woorden gesproken. Het mooiste compliment dat we kregen was dat we elkaar zo goed aanvullen. Rob is de tacticus, ik ben meer de veldtrainer. Dat gaat gewoon heel goed samen.”

Samen verder

Onder hun trainerschap degradeerde MHV één keer, maar daartegenover stonden drie promoties en een kampioenschap (in 2019 in de hoofdklasse). ,,Dat was ongetwijfeld het hoogtepunt”, aldus De Gier. ,,Omdat het het startpunt is geweest van de weg omhoog. Mooi om op terug te kijken.”

De Gier en Van den Akker, ooit allebei naar Mill verhuisd vanwege de liefde, weten nog niet waar ze hun trainerscarrière vervolgen. ,, We zijn ambitieus, hebben allebei onze papieren voor de eredivisie. Er komt vanzelf iets op ons pad. Want we gaan hoe dan ook samen verder.”