SSS de baas in Boxmeerse burenstrijd: Joosten plaaggeest Olympia

Voetbal MaaslandSSS’18 is de koning van de derby. De formatie uit Overloon was zondag voor de tweede keer dit seizoen te sterk voor streekgenoot Olympia’18: 2-0 in de tweede klasse G.

De equipe van trainer Michel Kuijpers gaat zo Olympia voorbij op de ranglijst. De Boxmerenaren hebben wel nog een duel tegoed.

Het werd zondag een voetbalgevecht in Overloon. Grotendeels met verzorgd voetbal en mogelijkheden aan beide kanten van het veld. In de beginfase drong SSS veelal aan, waarna de bezoekers uit Boxmeer halverwege het duel meer initiatief namen. Goals zagen de dik honderd toeschouwers in de eerste helft niet. Zoals zo vaak in de tweede klasse G leek het duel op een gelijkspel uit te draaien.

Na rust was het direct raak. SSS-spits Bas Joosten scoorde twee minuten nadat hij een levensgrote kans haf gemist: 1-0. Sam Luppes had vervolgens de gelijkmaker op het hoofd, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Joosten benutte een strafschop. In de laatste minuut ontving Okki van Dalen nog zijn tweede gele kaart na een late tackle.

VV Sambeek hoeft niet twee keer in actie te komen in vier dagen. De wedstrijd bij EWC’46 in Well van zondagmiddag is afgelast. De vierdeklasser won donderdag nog het inhaalduel van Stormvogels’28: 1-0.

Niet alleen EWC-Sambeek gaat niet door. Door de hevige regenval zijn ook Hapse Boys-Venhorst (3D), Gassel-Cito, Juliana Mill (4H) en De Zwaluw-SVS (5D) afgelast.

Later meer.

