Toon Bongers bikkelde als NEC-talent met Tscheu La Ling maar traint nu kelderklassers

Hij noemt Rob Hutting en Tini Ruijs. Voetballers uit zijn lichting. Zij die het wel hebben gered. Toon Bongers is er even stil van als hij met zijn gedachten teruggaat in de tijd. ,,Toen ik jeugdspeler van NEC was, heb ik verkeerde keuzes gemaakt”, zegt Bongers terwijl de sproeiers aanspringen op het sportpark van SVS in Stevensbeek. Over die verkeerde keuzes zwijgt hij liever. ,,Ik ging niet vol voor het voetbal, laten we het daar op houden.”