Top van het topscorersklassement is op dreef, HBV-duo gaat aan kop

Volleybal­sters FAST lopen play-offs op een haar na mis

GENNEP - De volleybalsters van ARBO Rotterdam/FAST gaan niet de play-offs van de eredivisie in. De club uit Gennep en Sint Anthonis werd in het laatste inhaalweekeinde van de reguliere competitie nipt gepasseerd door Dynamo en eindigt daardoor als de nummer tien van de ranglijst. FAST gaat daardoor de ‘B-poule’ in.

3 april