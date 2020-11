Topjudoka Guusje Steenhuis zegt af voor EK in Tsjechië

Korrel mist EK judo in Tsjechië door knieblessu­re

30 oktober Michael Korrel (-100 kg) doet niet mee aan de EK judo die over drie weken in Tsjechië worden gehouden. Hij is na een knieblessure nog niet fit. De Nederlandse judobond heeft zestien judoka’s geselecteerd voor het toernooi, dat dit jaar al drie keer is uitgesteld vanwege de coronacrisis.