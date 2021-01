Topjudoka Steenhuis deelt in Doha dreun uit aan concurrente Verkerk

Steenhuis was op het mondiale toptoernooi in de klasse tot 78 kilogram op golden score (bijna 5 minuten) te sterk voor Verkerk, die de troostfinale bereikte via de herkansingen.

De Masters geldt als een van de drie meetmomenten op weg naar de Olympische Spelen komende zomer. De andere zijn de Grand Slam van Tel Aviv in februari en de EK in april. Daarna beslist de Nederlandse judobond wie van het duo naar Tokio gaat.

Voor Steenhuis was het evenement in Qatar haar eerste toernooi in dik een jaar. In december 2019 onderging ze een kijkoperatie aan haar rechterknie. Vervolgens sloeg corona toe, ging ze door haar linkerknie op de training en moest ze opnieuw onder het mes. Zo judode ze in 2020 geen enkele wedstrijd.

Toch stond ze er bij haar eerste krachtmeting in tijden. In Doha won Steenhuis achtereenvolgens van Karen Leon uit Venezuela, Fanny Estelle Posvite uit Frankrijk en de Cubaanse Kaliema Antomarchi. Steenhuis, die in de halve eindstrijd onderuit ging tegen de Japanse Shori Hamada, maakte vooral indruk met haar zege op ippon in de tweede ronde op Posvite, de nummer drie van de wereld.