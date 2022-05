Toptransfer volleybalster Rahangmetan: van FAST naar Sliedrecht Sport

Steenhuis helemaal klaar met zilveren EK-medailles: ‘Het is niet gelukt om tijdens de prijsuit­rei­king te lachen’

GRAVE - ,,Ik ben wel klaar met die zilveren medaille, maar dat was ik voor deze Europese kampioenschappen ook al”, zegt Guusje Steenhuis. Wat wil je ook? De topjudoka uit Grave verloor zondag in Sofia voor de vijfde keer in haar carrière een EK-finale.

10:22