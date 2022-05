Toxandria met mager punt naar Meadow: ‘Dat is goed voor de omzet’

De voetballers van Toxandria en VIOS’38 trappen deze zondag in Rijkevoort op een voor hen ongebruikelijk tijdstip af voor de ontmoeting in de vierde klasse G. Het is pas één uur in de middag. Reden is de zevende editie van het muziekfestival Meadow, dat op een weiland even buiten het dorp wordt gehouden. Veel spelers van beide ploegen willen ernaartoe. Of móéten zelfs. Zoals linksbuiten Twan Dekkers van Toxandria die in de organisatie zit. En Luuk van Dieten. De doelman van de thuisclub is voorzitter van de stichting.