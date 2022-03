Trainer per direct weg bij handballers HVW: ‘De koek is nu helemaal op’

Het vertrek van Van der Vloet volgt zo’n zes weken eerder dan gepland. De club en oefenmeester hadden begin deze maand besloten na dit seizoen uit elkaar te gaan. ,,Het vuur zit er niet meer in, niet bij de spelers en ook niet bij mij”, zei Van der Vloet toen. ,,De koek is helemaal op”, zegt secretaris Gerold van den Hoogen nu. ,,Let wel: er is geen ruzie. Maar als we langer verder gaan, zal er wel wrijving ontstaan. Nu vertrekt Peter door de voordeur.”