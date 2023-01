Trainer Van der Coelen van koploper Wittenhorst kijkt uit naar weerzien met Volharding: ‘Die club zit in mijn hart’

Wittenhorst-uit is voor Volharding niet alleen een topper in de eerste klasse C. Voor de voetbalclub uit Vierlingsbeek is het duel van zondag in Horst ook een weerzien met oud-trainer Sjoerd van der Coelen.

Van der Coelen staat te popelen om Volharding te ontvangen, de vereniging waar hij tussen 2014 en 2018 aan het roer stond.

,,Volharding zit in mijn hart. Ik heb daar mijn eerste successen als trainer geboekt. Ik was er vorige week zondag nog. Omdat onze wedstrijd was afgelast, ging ik bij Volharding-Deurne kijken. Het was leuk om er weer een keer te zijn. Niet dat ik er lang ben gebleven. Daar was het veel te koud voor.” Na een lach: ,,Ik vind het mooi dat het team zo goed presteert.”

Historisch

In 2016 werd Van der Coelen met Volharding kampioen in de tweede klasse H. Nu jaagt hij op zijn tweede titel als trainer en een historische promotie. Nog nooit speelde Wittenhorst in de vierde divisie. De ploeg van Van der Coelen is koploper in 1C. Volharding staat tweede, met evenveel punten, maar wel met twee duels meer gespeeld.

,,Dit is een topduel. Zo leven we er ook naartoe. Ik proef aan alles dat mijn groep er klaar voor is. Dat de spelers de lijn willen doortrekken van voor de winterstop.” Bij Wittenhorst zit nog een andere oud-roodbroeker: Joep Beurskens. De middenvelder die in 2018 vertrok uit Vierlingsbeek is er niet bij tegen zijn oude club. Hij is voor zijn werk op pad.

,,Joep is bij SVEB onder mij doorgebroken, daarna heb ik hem ook bij Volharding onder mijn hoede gehad. Nu is hij een belangrijke speler in Horst”, zegt Van der Coelen. Bij een vereniging van meer dan duizend leden. ,,Wittenhorst is een uit de hand gelopen dorpsclub, in positieve zin. De mensen zijn zeer betrokken bij de vereniging. Net zoals bij Volharding het geval is.”