Venrays kampioensfeest duurt drie dagen: ‘De dinsdag nodig gehad om bij te komen’

Van een doordeweeks kampioensduel tot een tweedaags titelfeest. Bij SV Venray was het bal na de titel in de eerste klasse D. ,,Het was twee keer feest in de kantine. Donderdag na terugkomst van het duel bij Chevremont, zondag rond de thuiswedstrijd tegen ZSV. En maandag zaten we met z’n allen in een kroeg in Venray”, zegt Arjan Ardts, de doelman uit Haps. ,,Een kampioenschap moet je goed vieren.”