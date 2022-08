Vernieuwd FAST begint met ‘internationale’ voorbereiding op volleybalseizoen in eredivisie

Ook Maartje ten Haaf, kind van de club, vertrekt noodgedwon­gen bij volleybal­club Volt

BEERS - Liefst 22 jaar speelde Maartje ten Haaf voor het vlaggenschip van volleybalclub Energo uit Beers, dat in 2016 opging in Volt. Noodgedwongen moet ze komend seizoen aan de bak bij Skunk in Veghel, want bij de fusieclub uit Beers, Grave en Cuijk is er komend jaar geen vrouwenteam in de tweede divisie. Te weinig speelsters.

29 juni