Vianen Vooruit jubelt in kelderkraker: verdedigers scherpschutters, De Klijn grote man Volharding

Twee verdedigers bezorgden Vianen Vooruit de zege op tweede paasdag. Defensiechef Wouter Evers kopte voor rust een corner van de uitblinkende Rik Renirie raak, na de pauze trof rechtsback Thomas van de Sanden doel met een voorzet via de tweede paal.

Tussendoor faalde aanvoerder Rik Willemsen vanaf elf meter. Hij schoot in de kelderkraker een strafschop hoog over. Voor Vianen Vooruit werd die misser niet fataal, ook omdat Venhorst in het slotoffensief met veelal jonge jongens (onder meer B-junior Finn van der Horst) net tekort kwam.