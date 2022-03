Vianen Vooruit slaat toe in kelderkraker: eerste zege sinds 2020, Olympia ten onder

Vianen Vooruit, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld dan de concurrent, blijft door doelpunten van Rik Willemsen en Rik Renirie op de dertiende plaats van de ranglijst staan. Die positie verplicht eind dit seizoen tot het spelen van nacompetitieduels. De nummer veertien degradeert naar de derde klasse.

Voor Vianen Vooruit was de overwinning in Venhorst pas de eerste dit seizoen. De laatste competitiezege boekte de ploeg in het najaar van 2020, tegen Olympia’18. ,, Ik ben blij. Opgelucht ook wel. Eindelijk drie punten”, reageerde aanvoerder én doelpuntenmaker Willemsen na het duel. ,,Ik hoop dat deze zege het begin is van een goede reeks zodat we kunnen aansluiten bij de teams boven de degradatiestreep.”

Competitiegenoot Olympia’18 gaf de thuiswedstrijd tegen Prinses Irene (3-2 zege na 2-0 achterstand) van zondag geen goed gevolg. Bij Helvoirt werd met 4-1 verloren. De Boxmeerse formatie haakt door de nederlaag af in de subtop.

Olympia kwam nog wel op voorsprong in de gemeente Vught. Sam Luppes was er als de kippen bij om een ketser van de keeper van Helvoirt binnen te tikken. ,,We hebben het in de tweede helft laten afweten”, vond trainer Wil Beijer. ,,Ik zat na rust nog niet in de dug-out of de 2-1 lag al binnen.”

Beijer baalde. ,,We hebben heel veel energie in de wedstrijd gestopt, vooral de eerste helft. Alleen hebben we slecht gevoetbald. De ruimte was er wel voor. Het leek wel alsof we niet durfden. Waar dat vandaan komt? Geen idee. Ik had juist gehoopt dat het spel door de zege zondag beter zou worden.”