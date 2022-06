Vianen Vooruit viert 90-jarig bestaan: ‘Degradatie heeft geen weerslag op het feest’

,,De vereniging is niet alleen het eerste elftal, hè”, vervolgt de preses. ,,En weet je wat het ook is: de degradatie naar de derde klasse is al even geleden. Als we er deze week waren uitgevlogen, dan zou de weerslag groter zijn geweest. Bovendien was spelen in de tweede klasse een unicum voor de club. We hebben vier jaar op dat niveau gespeeld en dat zonder voetballers te betalen. Dat laatste zullen we ook nooit doen, want anders zou de helft van onze leden stoppen.”