Voetbalclub brengt machtig eerbetoon aan overleden Jis (19): ‘Hij kon zo dromerig op het veld staan’

Jeugdig MHV kan nederlaag tegen topploeg VOC 2 niet voorkomen

AMSTERDAM - De nederlaag die eerstedivisionist MHV’81 zaterdagavond leed tegen koploper VOC 2 (28-20) was ingecalculeerd. De handbalsters uit Mill stonden in Amsterdam tegenover een team dat was verrijkt met speelsters uit de eredivisie. Het eerste van die club was namelijk vrij en dan is het gebruikelijk mensen door te schuiven naar het tweede.

30 oktober