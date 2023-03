Voetbalclub SSS'18 herdenkt overleden trainer Maarten (28): 'Heb een uur lopen janken tijdens de afscheidsdienst’

De man die hij jarenlang haatte, moet Jeffrey Herlings nu juist helpen aan een zesde wereldti­tel

Het afgelopen MXGP-jaar was er een om snel te vergeten, zo saai, oordeelt de afwezige Jeffrey Herlings. Zijn comeback staat garant voor meer leven in de brouwerij in de koningsklasse van de motorcross. Uitgerekend de man die hij jarenlang haatte, moet hem helpen aan een zesde wereldtitel.