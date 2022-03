Voetballer van Leunen krijgt in kleedkamer epileptische aanval: kraker tegen Sambeek afgelast

SAMBEEK - De voetbalwedstrijd tussen Sambeek en koploper Leunen is zondag op het laatste moment afgelast. Een speler van Leunen kreeg, vlak voor de aftrap, in de kleedkamer een epileptische aanval. De vijfdeklassers besloten daarna om het duel niet door te laten gaan.

,,Hij verstijfde en draaide met zijn ogen”, zei Leunen-trainer Jeroen Denissen. ,,Plotseling viel hij naar voren, met zijn gezicht op de vloer.”

Teamgenoten kwamen direct in actie. Ze legden hem in een zijligging om te voorkomen dat hij zijn tong zou inslikken. Het incident had een behoorlijke impact op de Limburgse spelers. ,,Een aantal van hen was echt ontdaan.”

Ook Sambeek kwam in actie. ,,We hebben meteen geschakeld”, zei trainer John Klaassens van de thuisploeg. Een arts in opleiding snelde naar de kleedkamer en bood hulp. Net als toegesneld ambulancepersoneel. Na ongeveer een kwartier was de speler weer aanspreekbaar.

,,Hij hoefde niet naar het ziekenhuis en kon het terrein te voet verlaten. Met zijn moeder, die direct was gebeld na de aanval. Maar hij houdt er wel een grote bult op zijn hoofd aan over”, zei Denissen.

De voetballer, die normaal in de Onder 19 speelt, zou al vaker epileptische aanvallen hebben gehad. Klaassens: ,,Op zo’n moment staat voetbal op de tweede plaats. Gezondheid is belangrijker dan voetballen.” Het is de bedoeling dat het duel in de vijfde klasse E tussen Leunen en Sambeek (de nummer vier) komende maand wordt ingehaald.