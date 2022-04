Voetbaloverzicht: De Zwaluw pakt in matige derby tegen VIOS eerste punt sinds 14 november

Civicum gaat maar voor één ding: ‘Wij willen kampioen worden, voordat het te laat is’

CUIJK - In de winterstop spraken ze bij Civicum af dat alleen promoveren niet voldoende is. De Cuijkse hockeyers willen de titel in de derde klasse en zetten die aspiraties meteen kracht bij met een zege op concurrent Horst.

21 maart