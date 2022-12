Volharding 2 verprutst gouden kans tegen FCV-Venlo in districtsbeker, ook EGS uitgeschakeld

Volharding 2 had lange tijd zicht op de vierde ronde van het regionale bekertoernooi. Kay van Rhee had voor rust de score geopend tegen de Limburgse derdeklasser. Hij benutte een strafschop na een overtreding op Jasper Lenkens.

In de slotseconden trof Steven Wassenaar nog doel voor Volharding 2 maar dat was nadat invaller Alberts voor de 1-3 had getekend.

EGS’20 had weinig te vertellen in Heesch. Op sportpark De Braaken ging de ploeg van trainer Remco ten Hoopen hard onderuit tegen vierdedivisionist HVCH: 7-1. Jimmy Hendriks redde met zijn treffer de eer voor zijn ploeg, maar het bekeravontuur zit erop voor de derdeklasser.

,,We hebben de wedstrijd als een veredeld oefenduel behandeld”, zei de oefenmeester uit Cuijk na de bekerontmoeting. ,,Het niveauverschil was zo groot dat het moeilijk was om deze wedstrijd als een uitdaging te beschouwen. Ik was degene die het eigenlijk niet zo zag zitten vandaag, maar de spelers hebben alles gegeven. Zij gingen volle bak.”