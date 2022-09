Volharding beleeft droomrentree, HBV maakt ‘prachtig gebaar’ voor overleden moeder Lucien Roeffen

VOETBAL MAASLAND Topscorers­ti­tel levert HBV-spits Bardoel trofee op van De Gelderlan­der: ‘Beloning voor een topseizoen’

BEERS - Het amateurseizoen gaat in deze regio nu echt beginnen, met dit weekeinde de eerste speelronde. Maar nog voordat er één bal is getrapt, is de eerste prijs al uitgereikt. HBV-spits Jeroen Bardoel (31) straalt met de schaal van regionaal topscorer.

