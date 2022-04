Volharding dicteert derby, sproeiers leggen duel Vianen stil, EGS onder druk van luchtmacht

De thuisploeg opende furieus. Al na 10 seconden scoorde Melvin de Klijn, uit de aftrap van Olympia nota bene. Nog geen 5 minuten later kopte Vincent Buijssen de 2-0 binnen, vlak voor het halfuur maakte Teun Jakobs de 3-0. Tussendoor was een inzet van Nino Janssen nog van de lijn gehaald.



Olympia stelde daar weinig tegenover. Een schot van de actieve Tijmen Philips en een inzet van Mustafa Yilmaz, beide keren fraai gered door Volharding-doelman Bono Barten, waren de enige wapenfeiten van de gasten. In de openingsfase van de eerste helft was het overigens wel raak, via Wolff. Na de 4-1 van Stijn van den Broek was het bekeken. Al helemaal na de rode kaart van Mitch Verstraaten.