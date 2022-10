Volharding-routinier Blenckers heeft warme herinneringen aan ex-trainers: ‘Maar het liefst stuur ik ze met 10-0 naar huis’

Thijssen al snel klaar op EK judo voor junioren in Praag

PRAAG - Niels Thijssen heeft geen potten kunnen breken op de EK judo voor junioren (tot 21 jaar). De Boxmerenaar werd vrijdag in de klasse tot 73 kilogram al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor na een lange partij in de golden score.

18 september