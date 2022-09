Volharding succesvol bij rentree in eerste klasse, SSS kent valse start en Olympia dankt Van Dalen

Simpele zege voor Holthees in uitgesteld bekerduel, SES onderuit bij Nooit Gedacht

HOLTHEES - De voetballers van Holthees-Smakt hebben de eerste wedstrijd in de districtsbeker omgezet in een zege. De vijfdeklasser was dinsdagavond op eigen veld met 4-0 te sterk voor Fiducia uit De Rips.

6 september