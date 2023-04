Volharding-talent Brent Achten (21) kiest voor transfer naar Gemert

Voetbal Maasland SSS dankt Joosten tegen Olympia, Heijen profiteert van misstap DSV, Vianen Vooruit stunt tegen Handel

SSS’18 is de koning van de derby. De formatie uit Overloon was zondag voor de tweede keer dit seizoen te sterk voor streekgenoot Olympia’18: 2-0 in de tweede klasse G.