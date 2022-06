Volharding weer op zoek: trainer vrouwenploeg haakt af

Promotie­droom Achates spat uiteen, Hapse Boys blijft in leven na penalty­reeks

OTTERSUM - De voetballers van Achates speelden donderdagavond voor het eerst in ruim een decennium in de play-offs voor promotie. Het duel draaide uit op een deceptie. De Ottersummers werden op eigen veld met duidelijke cijfers uitgeschakeld door SPV en spelen ook volgend jaar in de vierde klasse: 1-5.

17 juni