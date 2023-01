Volleybalclub Eurosped trekt zich terug, FAST zonder te spelen door naar kwartfinale beker

De club uit Vroomshoop kan niet meer aan alle financiële verplichtingen voldoen, liet het bestuur maandagavond weten. Team Eurosped was in 2012 de opvolger van Pollux en verhuisde toen van Oldenzaal naar Almelo. In 2017 vertrok Eurosped naar Vroomshoop. Hoogtepunt onder de naam Eurosped was de winst van de beker in 2016. Toen werd in de finale streekgenoot Set-Up’65 verslagen. In datzelfde jaar won de ploeg ook de Supercup.