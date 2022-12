Volleyballers van FAST pakken in laatste duel van het jaar eerste punt

De eredivisionist verloor in het eigen Pica Mare wel voor de twaalfde keer op rij. In de derby tegen Peelpush werd het 2-3 (22-25, 25-22, 25-17, 23-25, 11-15).

Toch overheerste trots boven teleurstelling bij FAST-coach Jacek Ziemba. ,,Mijn team heeft hard gewerkt”, zei hij. ,,Beter gespeeld dan tot nu doe dit seizoen. We hebben laten zien dat we kunnen volleyballen. Dit is goed voor het vertrouwen, fijn dat we van de nul af zijn. Nu moeten we doorpakken, zodat we straks ook eindelijk een keer kunnen winnen.”