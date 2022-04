Volleybalsters Activia vieren eerste plek in topdivisie als ‘echte’ kampioen

,,We hebben het recht om dit te vieren als een echt kampioenschap”, zei Schimmel. ,,En zo voelt het voor ons ook. Voor het seizoen was al duidelijk dat er geen promotie te verdienen was, dus dat maakte geen verschil. Toen de Volleybalbond besloot geen kampioenschappen toe te wijzen, zijn wij toch serieus doorgegaan. We spelen al onze wedstrijden en zijn de verdiende nummer één.”

‘Beste spelverdeler’

Schimmel, die zijn laatste thuiswedstrijd voor Activia coachte, was vol lof over hoe zijn team dit seizoen heeft gepresteerd op het een na hoogste niveau van Nederland. ,,Ik denk dat wij de meest stabiele passlijn van de topdivisie hebben en met Isis Neeskens de beste spelverdeler. We zijn een sneller spelletje gaan spelen. Daardoor waren we aanvallend ook ijzersterk, de blokkering van de tegenstander had veel moeite met ons. Het was op die manier, ondanks corona, een erg mooi jaar. Dat gaan we afsluiten met nog twee mooie duels, die we ook serieus benaderen.”