Volleybalsters FAST: geen punten, wel lichtpunten

,,Daarmee liet ze zien dat ze een meerwaarde is voor onze ploeg”, zei Ziemba. ,,Erg fijn voor haar. Helaas was dit vooral om te kijken hoe de reactie van haar lichaam is. Ze speelt nog niet pijnvrij en heeft nog tijd nodig om volledig fit te worden.”

Bijbenen

,,Toch ben ik blij met wat we hebben laten zien”, vervolgde trainer Ziemba. ,,Wij kijken niet naar het feit dat we al vijf wedstrijden geen set hebben gepakt. We weten dat we minder kwaliteit hebben dan voorgaande jaren en focussen op wat we daaraan kunnen doen. Dat is hard werken om beter te worden. Daar zijn we mee bezig en deze wedstrijd zag ik dat terug. Dit was qua discipline en werklust een van de betere wedstrijden.”