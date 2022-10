Volleybalsters FAST ook in tweede duel van seizoen onderuit

Na de nederlaag van afgelopen zondag bij Voltena in Werkendam ging de eredivisionist nu in Gennep ten onder tegen Zwolle Topvolleybal: 11-25, 25-16, 21-25,17-25.

FAST kende door diverse blessures een moeizame voorbereiding. De ploeg van coach Jacek Ziemba is mede daardoor nog niet in topvorm. ,,Het is nog niet zoals we willen”, gaf Ziemba na de nederlaag tegen de Overijsselse formatie toe. ,,Toch laten we bij vlagen zien wat we kunnen.”

De thuisploeg begon moeizaam tegen Zwolle, maar herpakte zich na de afstraffing in de eerste set in het tweede bedrijf. In de derde set bleef FAST lang in het spoor van de bezoekers, in de vierde set gaf het team de kansen op de overwinning met een vroege 5-0 achterstand uit handen.

,,Ik ben blij dat we na de eerste set de passing onder controle kregen en ook onze aanvallers beter in het spel kwamen”, stelde Ziemba.

De coach had, in tegenstelling tot het openingsduel, meer wisselmogelijkheden. Zo stelde hij in de eerste set Dani Jozephs op, en liet hij later in het duel ook Norah van Beers en Nieke Weijers debuteren.

Die drie volleybalsters spelen normaal gesproken bij een andere club, maar zijn (door een regel van de Nevobo) ook inzetbaar bij FAST. ,,Voor hen was het geen ideaal duel om in te vallen”, zei Ziemba. ,,Maar het is fijn die mogelijkheid te hebben.”