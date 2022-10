Volleybalsters FAST verliezen snel grip op ‘Tokio-ganger’ Raïsa Schoon

Lindense amazone Siemons wil seizoen afsluiten in top 10: ‘Eerste keer dat Harly heuvels ziet’

LINDEN - Terwijl de wereldtop in de eventing dit weekeinde meedoet aan de prestigieuze Military in Boekelo, is Maartje Siemons met haar paard Harly afgereisd naar het Franse Saint Quentin. Voor de Lindense amazone is het haar laatste wedstrijd van haar eerste internationale seizoen.

8 oktober