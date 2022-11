Volleybalsters van FAST blijven puntloos: ‘Dit is frustrerend’

Na het 3-0 verlies van zondag in Gennep tegen Sneek (15-25, 23-25, 17-25) was aanvoerder Veerle van den Heuvel eerlijk. ,,Dit is frustrerend”, sprak de Udense buitenaanvaller. ,,Het is op dit moment echt even niet leuk meer.”

Een smalle selectie, blessures, nieuwe speelsters die nog aan het niveau van de eredivisie moeten wennen: er zijn verschillende redenen waarom het bij FAST nog niet draait zoals het zou moeten.

Serveren

,,Maar het vervelende is: elke week hebben we het gevoel dat er meer in zit”, ging Van den Heuvel verder. ,,Op training laten we super goede dingen zien. Vlak voor de wedstrijd nog. Bijna alleen maar aces. Maar zodra het erom gaat, is het weg. Serveren we alleen maar fout, of te makkelijk.”

Volgens Van den Heuvel is het belangrijkste dat FAST nodig heeft tijd. ,,We kunnen niet ineens een blik extra speelsters opentrekken. We moeten hard blijven werken. Zorgen dat het vertrouwen terugkomt. Maar dat wordt steeds lastiger, als we onze woorden steeds maar niet kunnen waarmaken. Ik weet zeker dat we het kunnen, dat we die overwinning gaan pakken. De onderlinge sfeer in het team is nog steeds goed. Het is ontzettend balen, maar we houden wel vol met zijn allen.”

