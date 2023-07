Volop derby’s in districtsbeker: SSS’18 en Volharding voor het eerst in tijden weer tegen elkaar

SSS en Volharding kruisten in het seizoen 2018-2019 voor het laatst de degens in een officiële wedstrijd: tweemaal 1-3 in de tweede klasse H. Daarna wisselden SSS en Volharding stuivertje in de eerste klasse. Zo komt SSS nu uit in dezelfde tweede klasse als Olympia en ontmoeten deze twee clubs elkaar in één jaar dus driemaal.