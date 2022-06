Voormalig toptennisser Ricky de Bruijn geniet van comeback toernooi in ‘zijn’ Overloon

OVERLOON - Het Clevers Zomer Open heeft een succesvolle comeback gemaakt. Met tachtig deelnemers groeide het tennistoernooi in Overloon flink ten opzichte van vóór de coronaperiode. In de nieuwe, hoogste categorie 2 viel de opkomst met in totaal drie duo’s nog tegen.