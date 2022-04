Wanroijse baanwielrenner Heijnen na zware valpartij lang uit de roulatie: ‘Nog geluk gehad’

,,Ik heb geluk gehad”, liet Heijnen weten vanuit het ziekenhuis. ,,Het had ook heel anders af kunnen lopen, en dat scheelde niet zoveel. Dat is natuurlijk schrikken. Gelukkig herstellen deze breuken als het goed is relatief snel, zeker bij een sporter.”

Pech

Heijnen kende tot nu al veel pech dit seizoen, vooral op de weg. In de vier wedstrijden waarin hij aan de start stond (waaronder Olympia’s Tour en de Ronde van Oploo) haalde hij de finish niet vanwege pech, of werd hij in kansrijke positie teruggeslagen door een lekke band. Na een goede baanrace in Amsterdam vorige week was hij in Gent ook op goed op dreef.