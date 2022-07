Wereldkampioene E-racing Loes Adegeest wint ‘topperloze’ vrouwenrace, Nijmeegse Femke de Vries tweede

Vos was in 2019 - de laatste editie - nog de trotse winnaar van het wielercriterium. Zij is niet de enige die ontbreekt door de Tour de France, afgelopen zondag gestart in Parijs. Bijvoorbeeld ook Annemiek van Vleuten en Demi Vollering zijn in Frankrijk. Waar het in 2019 nog storm liep met toeschouwers, is er deze maandag nog genoeg plek op de houten tribunes bij de finish.