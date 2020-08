Wielertalent Jody Jochems en de lokroep van de Koninklijke Luchtmacht

Het is 8 maart 2020 als Jody Jochems een topdag heeft in de junioren-klassieker Zepperen-Zepperen. Na een moeizaam jaar waarin hij vaak ziek was, laat de 17-jarige wielrenner uit Sint Anthonis zien wat hij in zijn mars heeft.



Jochems rijdt lang alleen voorop, totdat zijn teamgenoot Jaap Roelen zich bij hem voegt. De twee talenten van de Oosterhoutse wielervereniging De Jonge Renner blijven uit de greep van het jagende peloton.



Roelen wint de sprint-a-deux en omdat de zege binnen de ploeg blijft, deert Jochems dat niet. Ook niet nu hij weet wat hij toen nog niet kon vermoeden.



Hij reed in het Belgische plaatsje namelijk zijn laatste koers. Nog geen week later legde corona de sportwereld lam. Én onlangs zette Jochems een handtekening onder een contract dat zijn leven gaat veranderen: eind deze maand begint hij in Breda aan de pilotenopleiding van de Koninklijke Luchtmacht.