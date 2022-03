Wilbertoordse coureur Kay Ebben: nieuw seizoen, nieuwe motor, nieuwe kansen

Zo verhit als in 2020 wordt het duel tussen Vitesse’08 en EGS’20 dit keer niet, wel uniek

In het eerste geschiedenisboek ooit van EGS’20 komt Vitesse’08 voor. Dat kan niet anders. De club was de tegenstander bij het openingsduel van de fusieclub en is nu lijdend voorwerp bij de eerste uitzege.

