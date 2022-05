Zeventien spelers in dubbele cijfers: Sven van Gelder ook, dankzij vier goals in laatste wedstrijd

Voetbal Maasland Volharding dicteert derby, sproeiers leggen duel Vianen stil, EGS onder druk van luchtmacht

VIERLINGSBEEK - Volharding heeft opnieuw hardhandig afgerekend met Olympia’18. Na de 5-2 zege in Boxmeer won de ploeg van trainer Johan Vullings, koploper in de tweede klasse F, zondag ook in Vierlingsbeek van de rivaal: 4-1.

