65 jaar, maar wereldkampioen Ron Paffen gaat op de fiets nog lang niet met pensioen

Wielren­ster Van Agt stapt over naar Jum­bo-Vis­ma: ‘Dankbaar voor de kans die ik krijg’

Eva van Agt (25) stapt over naar de wielerformatie Jumbo-Visma. De in Nijmegen geboren kleindochter van ex-premier Dries van Agt maakte dit voorjaar haar debuut in het profpeloton.

12 december